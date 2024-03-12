السجن لثلاثة موظفين اختلسوا رواتب ومبالغ مالية في وزارتي الصحة والاتصالات

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، احكاماً بالسجن بحق 3 موظفين في وزارتي الصحة والاتصالات لقيامهم باختلاس رواتب ومبالغ مالية.

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق اثنين من موظفي وزارة الصحة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية"، موضحاً أن "المدانين قاما باختلاس رواتب حماية وزارة الصحة كونهم أعضاء في لجنة استلام وتوزيع الرواتب".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 مع الاستدلال بأحكام المادة ۲/۱۳۲ منه".

واشار البيان الى أن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية".

وأوضح أن "المدانة اقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات"، لافتاً إلى أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الاخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".