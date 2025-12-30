السجن عشر سنوات بحق مسؤول مؤسسة بالدولة العراقية لتلقيه الرشوة

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات المثنى، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في محافظة المثنى وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن المدان قام بتلقي (رشوة) مقابل الإسراع في ترويج معاملة أحد المستفيدين من ضحايا العمليات العسكرية.

ووفقا للبيان، فقد صدر الحكم بحقه (المدان) استنادا لأحكام المادة ثانيا /1 من القرار 160 لسنة 1983.

وتتعلق المادة (ثانياً /1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 العراقي بجريمة الرشوة وطلب المنافع.

وتنص المادة على أنه يعاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة (من 500 إلى 5000 دينار) كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل عطية أو منفعة أو ميزة لنفسه أو لغيره مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجبات.

وتُشدد العقوبة للسجن المؤبد عند ارتكابها أثناء الحرب، وتهدف لتجريم الفساد الإداري والمالي في القطاع العام.