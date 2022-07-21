الحكم الثالث بحق أحدهما.. السجن لمسؤولين محليين في بابل وميسان

شفق نيوز / أفاد مصدر قضائي في محافظة بابل، اليوم الخميس، بأن محكمة النزاهة أصدرت حكماً سنة واحدة على مدير بلدية الحلة السابق وموظفين اخرين بسبب قضية فساد اداري ومالي، مبيناً انه الحكم الثالث على هذا المسؤول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "محكمة نزاهة بابل أصدرت حكم بالسجن لمدة سنة واحدة على مدير بلدية الحلة السابق نصر محمد جودة مع موظفين آخرين بعد إحالتهم مجزرة الحلة النموذجية للاستثمار بالرغم من أنها بنيت وجهزت بأموال الحكومة".

وأضاف المصدر أن "هذا الحكم هو الثالث الذي يصدر على مدير البلدية في قضايا مختلفة تتعلق بالاستثمار".

من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالحبس لمدة أربعة أشهر ضد مدير بلدية العمارة السابق (خالد عويطر) عن قضية فساد".

وأضاف المصدر أن "القرار صدر وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".