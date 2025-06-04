السجن 6 سنوات بحق مدان عراقي مارس السحر والشعوذة واستدرج نساء لابتزازهن

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان مارس أعمال السحر والشعوذة واستدراج النساء بقصد ابتزازهن.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، فإن قد "صدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 6/ثانيا/سابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

وتنص المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على انه "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (15000000)خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر إذا وقعت في أحد الظروف الآتية:

أولاً- إذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره .

ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.

ثالثاً- اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.

رابعاً- إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .

خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوجاً له .

سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.

سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .

ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة

تاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في العام 2017 عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد وباقي محافظات العراق، ومعاقبة المخالفين.

وتزايدت في الآونة الأخيرة لجوء الناس في العراق إلى السحرة والمشعوذين جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التدهور الاقتصادي وتراجع الوعي لدى الفرد والشعور باليأس والإحباط.

وأكثر من يلجأ إلى أعمال السحر والعرافين والمشعوذين هم النساء كونهن الحلقة الأضعف داخل المجتمعات في بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب والاقتتال، وتردي الواقع المعيشي والاقتصادي وتفشي البطالة والفساد، وعدم الإهتمام بتنمية الفرد.

وتحرم الأديان السماوية كافة والثلاثة الرئيسية منها وهي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، ممارسة أعمال السحر والشعوذة كما نصت على ذلك كتبهم السماوية (القران، والانجيل، والتوراة)، والنصوص الدينية، وتتوعد الساحر بأشد أنواع الوعيد، وإن مصير السحرة سيكون نار جهنم يوم القيامة لا محالة.