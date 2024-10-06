السجن سبع سنوات بحق معاون مدير تقاعد الانبار

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأحد، أن محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق معاون مدير تقاعد الانبار مدير قسم ضحايا الإرهاب عن جريمة اصدار هويات تقاعدية مزيفة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم أن "المدان تلقى مبالغ مالية لقاء اصدار الهويات التقاعدية المزيفة، إضافة إلى فتح قيود لمعاملات تقاعدية غير أصولية متوقفة بالاشتراك مع متهمين اخرين".

وأضاف أن" الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة الثانية/ 1 منه".