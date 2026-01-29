السجن أربع سنوات بحق موظفين اثنين في بلدية الناصرية

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، أن محكمة جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن مدة اربع سنوات بحق موظفين اثنين في مديرية بلدية الناصرية، أحدهما مسؤول سابق في المديرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهمين تمت ادانتهما بارتكاب جريمة الرشوة، وصدر القرار بحقهما وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983.

وتنص المادة الثانية من القرار أعلاه على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .

وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة إذا وقعت هذه الجريمة أثناء الحرب.