السجن المؤبد لأم وحماتها أدينتا بـ"نحر" طفلة في العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بصدور حكم بالسجن المؤبد بحق امرأتين مدانتين بارتكاب جريمة قتل طفلة نحراً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد امرأتين اثنتين (أم وحماتها) نتيجة إدانتهما بارتكاب جريمة قتل (نحر) طفلة عمرها 3 سنوات العام الماضي في قضاء الإصلاح".

وأضاف المصدر، أن "الجريمة ارتكبت بدافع دنيء بعدما اقدمت الأم على تحريض حماتها من أجل قتل ابنتها، من أجل تمهيد الطريق لها وتزويجها من حبيبها".

ولفت المصدر إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".