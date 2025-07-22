السجن المؤبد لمنتسب في المرور العامة اختلس 10 مليارات دينار

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور قراري حكمٍ حضوريَّـين بالسجن المُؤبَّد بحقّ مُنتسبٍ سابق في مُديريَّة المرور العامة؛ أقدم على اختلاس أكثر من عشرة مليارات دينارٍ.

وأشارت الهيئة، في بيلن إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة أصدرت قراري حكمٍ في قضيَّة المُنتسب السابق في مُديريَّة المرور العامَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها بعد قيامها بضبطه، مُبيّنةً أنَّ المحكمة أصدرت قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس المُؤبَّد وإلزامه بتأدية مبلغ الاختلاس البالغ (10,446,442,000) دينارٍ.

وأضافت أنَّ المحكمة أصدرت قراري الحكم؛ استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّـة.

يُشار إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من آذار/مارس الماضي تنفيذها عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط مبلغ (3,390,000,000) ثلاثة مليارات دينارٍ عراقيٍّ من المبالغ المختلسـة من مديرية المرور العامة خبَّأها أربعة متهمين من أقرباء المُدان في حقائب سفرٍ، مع (5) كيلو غرامات من المُخشَّلات الذهبيَّة في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد.

يُذكَرُ أنَّ الهيئة مستمرة في التحقيق في القضيَّة، والمبالغ المُختلسـة الأخرى، فضلاً عن العقارات والعجلات التي يُشْتَبهُ بأنها متحصلة من اختلاس أموال مديريَّـة المرور العامة.