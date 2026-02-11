السجن المؤبد لخمسة تجار مخدرات في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، يوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق خمسة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضبط بحوزتهم 194 ألف قرص من مادتي الأمفيتامين والكافيين المخدرة، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الأحكام صدرت بحقهم استناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".