السجن المؤبد لتاجري مخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الإثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الكرستال المخدرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرمين القي القبض عليهما وبحوزتهما (1) كيلو من مادة الكرستال المخدرة في احدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة اثناء التوجه إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها".

وأضاف أن "الحكمين بحقهما يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".