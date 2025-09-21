السجن المؤبد بحق 3 تجار مخدرات في العراق

شفق نيوز- محافظات

أصدرت محكمة جنايات النجف، احكاما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على 5 إرهابيين في ديالى والأنبار وكركوك.

وبحسب بيان صادر عن القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "المدانين الثلاث ضبطت بحوزتهم مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادتين 27 – 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

إلى ذلك، أوضح بيان للاستخبارات العسكرية، أن عمليات نوعية متفرقة، لمفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الوكالات الأمنية في قواطع العمليات، نتج عنها إلقاء القبض على (5) إرهابيين في محافظات ديالى والأنبار وكركوك.