السجن المؤبد بحق أحد "أبرز" مهربي المخدرات الدوليين بعد تعاون قضائي بين العراق وأستراليا

شفق نيوز - بغداد

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الثلاثاء، صدور حكم يقضي بالسجن المؤبد بحق المدان "كاظم مالك حمد ربح الحجامي" عن جريمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بقرار صادر عن محكمة جنايات الكرخ، تضمن مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح المركز في بيان، أن المدان يُعد من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي والدولي، لكونه مسؤولاً عن استيراد كميات "كبيرة" من المواد المخدرة إلى العراق وأستراليا، وتهريب مادة "الهيروين"، فضلاً عن ارتباطه بعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والقتل، والخطف، والابتزاز، وجرائم العنف المنظم.

يذكر أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي قد أعلن في وقت سابق إلقاء القبض على المدان استجابة لطلب رسمي مقدم من دولة أستراليا، بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، وبعد استحصال الموافقات الأصولية من مجلس القضاء الأعلى، حيث باشرت المحكمة المختصة الإجراءات القانونية بحقه.