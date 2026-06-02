العراق.. المؤبد لتاجر مخدرات والسجن 7 سنوات لـ3 مدانين أضرّوا بالمال العام

شفق نيوز- البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المدان ضبط بحوزته 2 كيلوغرام و546 غراماً من مادتي المثيل امفيتامين والحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأوضح البيان، أن الحكم بحق المدان صدر استناداً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

الى ذلك، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الإضرار بالمال العام.

وأقدم المدانون، بحسب بيان القضاء العراقي، ومن خلال عملهم في شركة توزيع كهرباء الشمال، على استلام أجهزة حماية متضررة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وصدر الحكم بحق المدانين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.