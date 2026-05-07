السبت.. حدث رسمي مهم للموانئ العراقية

شفق نيوز- البصرة

تفتتح الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت المقبل، مسار نفق الموانئ المغمور الذي يربط بين ميناء أم قصر وقضاء الفاو، في خطوة تُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع النقل البحري والبنى التحتية في البلاد.

وقال مصدر في الموانئ لوكالة شفق نيوز، إن "الافتتاح سيشهد العبور من النفق سيراً على الأقدام وبالسيارات، في حدث رسمي يقام عند الساعة الرابعة عصراً من جهة ميناء أم قصر باتجاه الفاو، وسط حضور عدد من المسؤولين وتغطية إعلامية واسعة".

وأضاف المصدر، أن "المشروع يأتي ضمن جهود تطوير منظومة الموانئ العراقية وتعزيز الترابط اللوجستي بين مرافقها الحيوية، بما يسهم في دعم حركة النقل والتجارة في المنطقة الجنوبية وتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل البحري".

في السياق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الشركة العامة لموانئ العراق، ستدعو المواطنين لعبور النفق بعجلاتهم، أو المشي سيراً على الأقدام، ضمن فعالية الافتتاح.