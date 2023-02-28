السبب غامض.. تسمم العديد من طلبة الابتدائية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسمم العديد من طلبة المدارس بسبب غامض لم تحدده الأجهزة الطبية في القضاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الطبية في مستشفى قضاء الجبايش جنوبي المحافظة استقبلت 10 طلاب ابتدائية مساء اليوم تعرضوا للتسمم"، لافتا إلى ان "سبب التسمم ما يزال غامضاً ولم يتم تحديده، حيث فتح تحقيق عال المستوى بالموضوع لمعرفة ملابساته".

لكن المصدر قال إن حالات التسمم تزامنت مع قيام إحدى المنظمات المختصة اليوم بتوزيع 21 ألف وجبة مدرسية ضمن برنامج تغذية المدارس في القضاء والمناطق المحيطة به.