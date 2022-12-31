الساهر يكسر صمته ويعلق على خليجي 25: البصرة "مدينة الحب".. سنجتمع قريباً

شفق نيوز/ كسر الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر صمته وعلق على إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، لكنه لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية احيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.

وقال الساهر في تصريحات لقناة LBC اللبنانية، على هامش إحيائه ليلة أمس حفلا غنائيا في بيروت، إن "كأس الخليج يعني لي الكثير.. فرصة رائعة أن يجتمع الاخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة"، مضيفاً أنها "فرصة رائعة لهم ان يستمتعوا هناك".

وأعرب الساهر، عن أمله أن "يتبع خليجي البصرة اشياء أكبر"، مضيفا ً "ان شاء الله ننجمع في العراق وبغداد".

يأتي ذلك في وقت كشفت تسريبات صحفية عن التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على حضور قيصر الغناء العربي النجم العراقي كاظم الساهر افتتاح خليجي 25 في مدينة البصرة.

وأفادت التسريبات بأن "الساهر سيغني أغنية من كلمات الشاعر كريم العراقي ومن ألحانه"، لافتة الى ان "ذلك جاء بعد جهود مكثفة من محافظ البصرة أسعد العيداني، بعد لقائه في دبي كريم العراقي".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام انباء أفادت برفض الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس المشاركة في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة الجمعة المقبل، ما اثار غضباً واستياءً شديدين في الشارع العراقي، ليصل الحد لدى البعض باتهامهما بـ"الخيانة والتنكر" لوطنهما.