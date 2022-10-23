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الساعدي يصادق على 6 أشهر قدم للضباط والموظفين في مكافحة الإرهاب

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-23T15:16:35+0000
الساعدي يصادق على 6 أشهر قدم للضباط والموظفين في مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ صادق رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي على منح القدم للضباط والموظفين 6 أشهر.

وقال مصدر في الجهاز لوكالة شفق نيوز، إن المصادقة جاءت بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

يأتي القرار بعد يوم من مصادقة مماثلة لوزارة الدفاع العراقية، على منح الضباط كافة من منتسبي وزارة الدفاع قدماً لمدة (6) أشهر.

كما تم منح الموظفين المدنيين المنسوبين الى الوزارة كافة قدماً لمدة (6) أشهر، وتمت ترقية المراتب من منتسبي وزارة الدفاع رتبة واحدة أعلى استناداً لأحكام المادة (36/ ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، كما تم منح المراتب من هم بدرجة (ن ض د/ ممتازة) قدماً ممتازاً لمدة سنة، استناداً لأحكام المادة (37/ أولاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري آنفاً.

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