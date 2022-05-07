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الساعة السابعة صباحا بدلا من الثامنة .. موعد الامتحانات النهائية للثالث متوسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-07T14:30:13+0000
الساعة السابعة صباحا بدلا من الثامنة .. موعد الامتحانات النهائية للثالث متوسط

شفق نيوز/ عقد وزير التربية، علي حميد الدليمي ، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً ضمّ القيادات التربوية العليا في بغداد والمحافظات، للوقوف على أهم التحديات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية والتعليمية وإعداد الخطط اللازمة لنجاح الامتحانات العامة لهذا العام .

وقرر المجتمعون، بحسب بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان يكون وقت بدء الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021 – 2022 ، في تمام الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة وفق الجدول المعلن مسبقاً.

بدوره أكد الدليمي، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص ومتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات، وتذليل العقبات التى تواجه اللجان الامتحانية وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والحلول العاجلة لإنجاز هذه المهمة الوطنية التي تعتبر العمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية في العراق .

وشدد الوزير، على ضرورة مراعاة ظروف الطلبة ذوي الاعاقة وان تكون مراكزهم الامتحانية قريبة من محل سكناهم او ضمن مدارسهم الاصلية، ادراكاً منا بمدى حاجة تلك الشريحة لمزيد من الحماية والرعاية .

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