الساري يوجه باستحداث درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل ضمن موازنة 2026

شفق نيوز- بغداد

كشفت عضو مجلس النواب علا عودة الناشئ، يوم الاثنين، عن توجيه وزير المالية فالح الساري، دائرة الموازنة في الوزارة، باتخاذ اللازم لاستحداث درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل ضمن موازنة 2026.

وقالت الناشئ، في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، حملت عنوان "استحداث درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والاوائل ضمن موازنة 2026" إنه "نرفق لكم ربطا طلب حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانون (59) و67 لسنة (2017) والذين يرومون فيه تفضل وزير المالية باستحداث درجات وظيفية ضمن موازنة عام 2026 من خلال تضمين فقرة ضمن موازنة 2026 درجات وظيفية لهذه الفئتين وكما نص القانونين بالنسب المحددة لكل فئة وإضافتها إلى الدرجات المتبقية (8600) الخاصة بالوجبة الثالثة وذلك كون الدرجات المتبقية غير كافية مقارنة بالاعداد التي حصلت على الكود الوظيفي والبالغ عددهم (43000)".

وأشارت الوثيقة إلى "إضافة فقرة في موازنة 2026 تخص شمول تعيين كل من يملك كود والذين عددهم ما يقارب (43000) خريج، واسترجاع الدرجات المحذوفة من الوجبتين الأولى والثانية والتي يصل عددها أكثر من (7000) خريج".

وأظهرت الوثيقة توقيع وزير المالية فالح الساري، بالموافقة على طلب النائبة علا عودة الناشئ.

وتظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا والخريجين، وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين، للمطالبة بتعيينهم على ملاك مؤسسات الدولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل الغراوي، قد أكد يوم الأربعاء 20 أيار/ مايو الجاري، أن تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل يُعد حقاً مكتسباً بموجب القانونين (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني على جميع مؤسسات الدولة.