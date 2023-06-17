السادسة خلال أشهر.. إصابة صبي بـ"النزفية" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المستشفى البيطري في ديالى، يوم السبت، تسجيل سادس إصابة بالحمى النزفية خلال العام الحالي بالمحافظة.

وذكرت مدير المستشفى، ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً، أصيب بالحمى النزفية في ناحية العبارة (15 كم) شمال شرق بعقوبة.

وأضافت محمد، أن "فريقاً مشتركاً من دائرة الصحة والبيطرة توجه إلى موقع الإصابة واتخذ الإجراءات الصحية بحق المصاب والإجراءات البيطرية الوقائية إلى جانب إلقاء محاضرة توعوية لتفادي الإصابة بالمرض مع فرض حظر حركة المواشي في محيط الإصابة لمدة 14 يوماً".

وقبل هذه الحالة، سجلت ديالى خلال العام 2023 الحالي، 5 إصابات بالحمى النزفية، بينها حالة وفاة لعسكري أصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي في ديالى".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الانسان.