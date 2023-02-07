"السابق اعتقل بتهمة فساد".. تكليف مدير جديد لهيئة استثمار صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدر محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب أمرا اداريا بتكليف مديرا جديدا لهيئة استثمار صلاح الدين خلفا للمدير السابق الذي اعتقل بتهم الفساد.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها شفق نيوز فإن محافظ صلاح الدين أصدر أمرا اداريا بتكليف محمود جاسم ابراهيم الحشماوي بدلا من المدير السابق محمد يونس حسن السامرائي والذي اعتقل بتهم الفساد.

وأعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، الشهر الماضي، تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة طلب منفعةٍ لاداء عملٍ من أعمال الوظيفة.

وأكدت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكُّنها، بعد المراقبة والتحرّي ورصد المُكالمات الهاتفيَّة، من ضبط (5) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ (49,000) ألف دولارٍ أمريكيِّ من أصل مبلغ (100,000) ألف دولار من أحد المُشتكين الذي تعرَّض للابتزاز والمساومة؛ لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة لمشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ في مدينة سامراء بقيمة (240,000,000) مليون دولارٍ، مُبيِّنةً أنَّ الاتّـفاق تضمَّن منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار مًحافظة صلاح الدين".