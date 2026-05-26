الزيدي يوجه أمانة بغداد بترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، أمين بغداد عمار موسى كاظم، بضرورة "ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات".

وقال مكتب الزيدي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، أمين بغداد واطلع على واقع الخدمات في العاصمة والمشاريع المنفذة وتلك قيد التنفيذ، إضافة إلى أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل والحلول المقترحة لمعالجتها.

واستمع الزيدي إلى إيجاز مفصل قدمه أمين بغداد بشأن المشاريع الخدمية والبنى التحتية التي تنفذها الأمانة، مؤكداً أهمية استكمال هذه المشاريع والارتقاء بمستوى الأداء وجودة العمل بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تنتهج أمانة بغداد سياسة ضغط وترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في تعزيز الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.