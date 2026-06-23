الزيدي يوجه بإعداد خطة شاملة للزيارة الأربعينية ويؤكد على توحيد الخطاب الإعلامي

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، بإعداد خطة أمنية وخدمية شاملة للزيارة الأربعينية فور انتهاء زيارة عاشوراء، فيما شدد على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ الطائفية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،​ صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي ترأس اجتماعاً للجنة العليا للزيارات المليونية، عُقد في قيادة العمليات المشتركة، ​واستمع إلى إيجاز مفصل عن سير الخطة الخاصة بزيارة العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين، في جميع محاور الزائرين.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، على جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها توفير جميع متطلبات إنجاح هذه الزيارة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها، والاعتماد على الجهد الاستخباري، والابتعاد عن مظاهر العسكرة في المدن والطرق القريبة من الحرم الشريف.

وشدد على تأمين عملية نقل الزائرين، وكذلك التفويج العكسي والخدمات الأخرى، واستنفار جهود جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

ووجه الزيدي بإعداد خطة شاملة أمنية وخدمية خاصة بالزيارة الأربعينية فور الانتهاء من العاشر من شهر محرم الحرام، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، بما يبرز عظمة هذه المناسبة ومبادئ صاحب هذه الذكرى، والابتعاد عن الشعارات والنعرات الطائفية، والتأكيد على القيم الإنسانية.