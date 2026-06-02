الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم ‏الثلاثاء، بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة ‏والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.‏

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد ‏لوكالة شفق نيوز، أن "الزيدي ترأس، الجلسة الاعتيادية الرابعة ‏لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، ‏والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ‏القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".‏

وأكد الزيدي، خلال حديثه في الجلسة اعتماد الحكومة منهج ‏المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن ‏الاستثناءات، مشدداً على تحمل الوزارة المعنية ‏مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء، وذلك حفاظاً على المال العام، ‏ومن أجل ضمان جودة التنفيذ.‏

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية ‏في قطاع الكهرباء، وكذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي- ‏أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ‏والعلمي والفني بين البلدين. ‏

وخوّل الزيدي، وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب ‏الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي ‏والتجاري والعلمي والفني والثقافي، كما جرى تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية ‏التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ‏بين العراق وأوزبكستان، استناداً الى أحكام الدستور العراقي.‏

وخول المجلس أيضاً، التجارة صلاحية أخذ الإجراءات ‏اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يؤدي الى ‏تقليل الإنفاق، ووصول المفردات الى الفئات الفقيرة والهشة، ‏واستمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة.‏

‏وصوّت مجلس الوزراء، بحسب البيان، بالموافقة على توصيات ‏الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم ‏لوزارة النفط في 20 أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة ‏تفصيلية ملائمة للوصول الى أقصى الطاقات التصديرية للنفط ‏الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من ‏‏(220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم، وعلى ‏مرحلتين، وخلال مدّة شهرين ونصف ورفع مستوى تصدير ‏النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل الى (420) ألف ‏برميل/ يوم، وعلى ثلاث مراحل.‏

وتضمّنت التوصيات المجلس، منح وزير النفط الصلاحيات المالية ‏والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات ‏اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل ‏وحدات الـ ‏FCC‏ في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة.‏

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة النفط ‏مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من ‏النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ‏ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح ‏مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا ‏المسار.‏

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ‏الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، وإحالته الى مجلس النواب ‏لإقراره استناداً الى احكام الدستور.‏

وخوّل مجلس الوزراء، وزير العدل صلاحية التفاوض وتوقيع ‏اتفاقية تعاون مع الجانب الأرميني، في مجال نقل المحكومين ‏بعقوبات سالبة للحرية، وفق أحكام الدستور العراقي.‏

وأقر مجلس الوزراء احتساب المدّة التي ترافقت مع الأحداث ‏العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، من 28 شباط 2026 ‏ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي، عذراً مشروعاً ‏للأجانب، في ما يتعلق بالإقامة في العراق، ووفقاً لقانون الإقامة ‏‏(76 لسنة 2017).‏