الزيدي يوجه بفتح تحقيقات في عقود حكومية تمهيداً لإحالتها للقضاء

وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الخميس، الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بمباشرة إجراءات تحقيق موسعة بشأن عدد من العقود المهمة التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات وحماية المال العام.

وذكر بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيهات شملت التدقيق في تلك العقود وبيان أوجه التقصير فيها وتشخيص المقصرين المتسببين بما وصف بـ"الإجحاف والإساءة للمال العام"، إضافة إلى الكشف عن الجهات المنتفعة منها على حساب المصلحة العامة.

وأكد البيان أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في رفع نتائج التحقيقات إلى السلطات القضائية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وضبط المتلاعبين بالأموال العامة وتقديمهم إلى العدالة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على العقود الحكومية.