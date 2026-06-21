الزيدي يوجه بضبط الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي وفق القانون العراقي

شفق نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بليغ مثقال أبو كلل.

وأكد الزيدي خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، ضرورة الاهتمام بتنظيم البيئة الإعلامية، ولا سيما الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع القانون العراقي، وبما يسهم في حماية المنظومة الاجتماعية والقيمية في البلاد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، واعتماد المعالجات القانونية والفنية لمعالجة الإشكاليات والتحديات المرافقة لتطور الفضاء الرقمي.

من جانبه، استعرض أبو كلل مهام الهيئة وآفاق عملها المستقبلية، في إطار تعزيز دورها في تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات وتطوير أدائهما.