الزيدي يوجه بتسهيل إجراءات تجهيز المولدات الأهلية بالوقودعلي

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المولدات الأهلية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير الوقود، بما يضمن استقرار ساعات التشغيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.

جاء ذلك خلال لقائه وفد نقابة أصحاب المولدات الأهلية، بحضور وزير الكهرباء، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه الوفد بشأن آليات عمل المولدات الأهلية، وساعات التشغيل، والتسعيرات المعتمدة، فضلاً عن مناقشة موضوع تجهيز المولدات بالحصص الوقودية اللازمة لضمان استمرارية عملها.

وأكد الزيدي أهمية الدور الذي تؤديه المولدات الأهلية في دعم المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.