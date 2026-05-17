الزيدي يوجه باستمرار الجهد الأمني حتى انتهاء زيارة "الإمام الجواد" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، يوم الأحد، باستمرار الجهدين الأمني والخدمي بالوتيرة ذاتها حتى انتهاء مراسم زيارة "الإمام محمد الجواد" في مدينة الكاظمية وتأمين عودة الزائرين بشكل كامل.

جاء ذلك خلال متابعة الزيدي من مقر قيادة العمليات المشتركة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة، وفق بيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز، حيث اطلع على تفاصيلها واستمع إلى إيجاز من نائب قائد العمليات المشتركة بشأن مجريات التنفيذ وجاهزية القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وثمّن الزيدي جهود قيادة العمليات المشتركة والوزارات الساندة والدوائر الخدمية، إضافة إلى دور العتبات المقدسة وأصحاب المواكب، مشيداً بانسيابية حركة الزائرين والتعاون مع الأجهزة الأمنية والخدمية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة دعم الحكومة للمؤسسة الأمنية وتوفير احتياجاتها بما يعزز قدراتها ويرفع مستوى جاهزيتها لحفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وتُعد الزيارة "الإمام الجواد" في في مدينة الكاظمية ببغداد، من المناسبات الدينية السنوية البارزة لدى الطائفة الشيعية في العراق، وتشهد عادةً إجراءات أمنية وخدمية خاصة تتضمن خطط انتشار للقوات الأمنية وتنظيم حركة الزائرين وتأمين محيط العتبة الكاظمية، إضافة إلى توفير خدمات النقل والإسناد الطبي واللوجستي.

وتتولى الجهات الأمنية والخدمية في العراق، بالتنسيق مع العتبة الكاظمية والمواكب الحسينية، تنفيذ خطط تهدف إلى ضمان انسيابية الزيارة وتأمين مسارات الدخول والخروج، في ظل كثافة بشرية كبيرة تمتد حتى ساعات متقدمة من الليل.