الزيدي يجدد تكليف "أبو گلل" بمنصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، تجديد تكليف "بليغ أبو گلل"، بمنصب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مكتب الزيدي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن التكليف جاء لـ"مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً لموافقة رئيس مجلس الوزراء، والصلاحيات الممنوحة له، وبناءً على ما ورد بأحكام المادة (2) من القسم (4) من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 ولاحقا بالأمر الديواني 2680456 في 2026/1/11".

وفي آذار/ مارس 2025 كلّفت حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، بليغ أبو كلل بتولي منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، خلفاً لنوفل أبو رغيف الذي أُعفي من مهامه عقب تداول مقطع مصوّر أثار جدلاً واسعاً.