الزيدي يتولى صلاحية تغيير المديرين العامين ويقيد قرارات المجالس الوزارية

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس من دون اتخاذ قرارات، فيما خوّل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي صلاحية تدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات الحكومية كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس الزيدي، مساء السبت، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة ملفات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب التصويت على عدد من القرارات المدرجة على جدول الأعمال.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن المجلس قرر، في إطار تنظيم العمل الحكومي، حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، من دون امتلاكها صلاحية اتخاذ القرارات.

وفي إطار ما وصفه بالإصلاح المؤسسي، وافق المجلس على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، كما خوّل رئيس الوزراء صلاحية تدوير المديرين العامين ومن بدرجتهم ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات الحكومية كافة، بناءً على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

وفي القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على الخطة الزراعية الصيفية لموسم 2026 في المحافظات، باستثناء محافظات إقليم كوردستان، كما ألغى الفقرة الثامنة من قراره رقم 247 لسنة 2026، المتعلقة بالتريث في تسديد أجور السقاية المستحقة على المزارعين لمصلحة وزارة الموارد المائية.

وضمن ملف الاستثمار، صوّت المجلس على عدم منح إجازة استثمارية لمشروع بيسان السكني في محافظة نينوى، مع دراسة إمكانية نقل ملكية الأرض المخصصة للمشروع إلى وزارة المالية.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الخدمية، وافق المجلس على تصحيح مقدار الاحتياط المالي لمكون مشروع ساحة المواكب، وتنفيذ تقاطع مجسر يربط طريق بغداد بطريق الحر–الكمالية ضمن المرحلة الأولى، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

كما وافق على استثناء مشاريع إعمار عدد من المزارات الدينية في محافظات النجف وكربلاء وديالى من البند السادس لقرار مجلس الوزراء رقم 1128 لسنة 2025، ومن قرار المجلس رقم 325 لسنة 2026.