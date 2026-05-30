الزيدي خلال استقباله إعلاميين: الفصل بين حرية التعبير والابتزاز والتسقيط

استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، نخبة من الإعلاميين وصناع الرأي والمتخصصين بالشأنين السياسي والاقتصادي، المهنئين بعيد الأضحى.

واستمع الزيدي خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه، إلى آراء ومقترحات الحضور بشأن الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره في نقل الحقائق للرأي العام وزيادة وعي المواطنين بمختلف التحديات التي تواجه البلاد، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

وأكد الزيدي حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في أداء مهامها ورسالتها، مبيناً أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة بناء الدولة وداعم لجهود الحكومة في مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق، ورفع الوعي المجتمعي في ظل الاوضاع الراهنة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والفصل التام بين حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، وبين محاولات الابتزاز والتسقيط، من أجل تعزيز الدور المنشود لوسائل الإعلام.