الزيدي: إدراج تعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حالياً في موازنة 2027

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود وزيادة رواتبهم العقدية حالياً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي إستقبل عدداً من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات وزارة الصحة، بحضور وزيري المالية، والصحة، واستمع، خلال اللقاء، الى إيجاز عن ظروف عمل المقيمين الدوريين، ومطالبهم ومقترحاتهم، وأبرز العقبات التي تواجه عملهم، والمشاكل الإدارية المتعلقة بخدمتهم بصفة عقود.

وأشار الزيدي بحسب البيان، إلى أهمية الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه الأطباء المقيمون، وما يمثله من عامل اطمئنان وثقة من جانب المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة في المؤسسات الصحية.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مراجعة للتشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بخدمة الأطباء المقيمين، ودراسة تكييفها، بما يتلاءم مع طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها، من أجل تمكينهم من تقديم أفضل خدمة للمواطنين في إطار مسؤولياتهم المهنية والإنسانية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن تلقيها كتاب من وزارة المالية لتمويل الأطباء العقود من خريجي (2023 – 2024).

في الأثناء، أعلن وزير الصحة، عبد الحسين الموسوي، الأربعاء الماضي، استكمال الإجراءات الخاصة بصرف رواتب الأطباء المقيمين الدوريين المتأخرة لثلاثة أشهر في حساب الوزارة، مؤكدًا صدور توجيهات فورية لشمولهم بمخصصات الإعاشة، ودراسة خطة مرنة للتنقلات بين المحافظات والدوائر الصحية.