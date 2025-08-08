الزيارة الأربعينية.. أكثر من 100 ألف زائر عبروا منفذ المنذرية خلال 24 ساعة

شفق نيوز- ديالى

كشف المتحدث باسم محافظة ديالى، ياسر بدر، يوم الجمعة، عن استقبال منفذ المنذرية الحدودي مع إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 100 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقال بدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصائية الخاصة بيوم واحد في المنفذ، شملت قدوم 351 عراقيا ومغادرة 435 شخصا آخرين، فضلاً عن دخول 86787 إيرانياً وخروج 14195 آخرين، بالاضافة الى دخول نحو 214 شخصا من أذريبيجان".

وأضاف أن "المنفذ شهد أيضا خلال نفس المدة، دخول شخص واحد من افغانسان و2 من المملكة المتحدة، بالاضافة الى دخول شخض واحد من الهند مع شخصين من لبنان وروسي واحد"، مشيراً إلى أن "المجموع الحلي بلغ 101 ألف و989 شخصا".

وأشار إلى أن "إجمالي عدد الوافدين والمغادرين عبر المنفذ منذ الأول من شهر صفر وحتى يوم أمس الخميس، بلغ 333,157 زائراً، معظمهم من إيران".

يذكر أن محافظ إيلام الإيرانية أحمد كرمي، قال في وقت سابق، إن عدد الزوار الذين عبروا منفذ مهران الحدودي في إيران مع العراق خلال أسبوعين تجاوز المليون و350 ألف شخص، مؤكداً أن الحركة عند المنفذ تشهد ذروتها هذه الأيام.

هذا وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، الاستعداد العالي لذروة الزيارة الأربعينية، واتخاذ التدابير المطلوبة الخاصة بالدفاع المدني.