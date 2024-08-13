الزيارة الأربعينية.. كافة مؤسسات الدولة العراقية تدخل في حالة استنفار

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، يوم الثلاثاء، عن دخول كافة مؤسسات الدولة العراقية في حالة استنفار من أجل إنجاح زيارة الأربعين.

وقال مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك استنفارا للجهد الحكومي من أجل الزيارة المليونية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، ابتداء من المنافذ الحدودية واستقبال الوافدين فهناك جهد مكثف من قبل هيئة المنافذ الحدودية وهناك زيادة بأعداد الموظفين من المدنيين والعسكريين، فيما يخص اقسام ودوائر الجوازات والجنسية وزيادة أجهزة الحاسوب وزيادة منافذ دخول الوافدين".

وبين ان "هناك استنفارا لكل مؤسسات الدولة، فهناك استنفار لوزارة الكهرباء حيث وفرت كل السبل من اجل توفير الطاقة الكهربائية خاصة في كربلاء والنجف، فهناك استثناء لهم من القطع المبرمج، وهناك ساعات زيادة بتجهيز الكهرباء لباقي المحافظات والمدن التي فيها زائرين".

وأضاف أن "هناك استنفارا لوزارة النقل فيما يخص تهيئة وتجهيز أعداد كبيرة من الحافلات لنقل الزائرين، وفتح مراب جديدة في كربلاء من اجل استيعاب أعداد السيارات، كما ان وزارة النفط، عملت على زيادة الحصص الخاصة بالنفط الأبيض وكذلك الغاز، فهناك صهاريج خصصت من اجل نقل تلك المواد لمحافظة كربلاء وتجهيز المواكب الحسينية".

وأكد المتحدث باسم الإعلام الحكومي أن "باقي الوزارات عملت على استنفار جهدها من أجل توفير ابسط الخدمات الى الزائرين من داخل او خارج العراق، فحاليا يوجد استنفار لكل مؤسسات الدولة دون استثناء بحسب التوجهات الحكومية لتقديم ابسط الخدمات الى الزائرين وإنجاح هذه الزيارة المليونية".

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.