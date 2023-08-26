إطلاق خط ركاب بحري إيراني - عراقي لنقل زائري الأربعينية

شفق نيوز / أعلن مدير عام الشؤون البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية مهدي فرمهيني فراهاني، يوم السبت، إطلاق خط الركاب البحري الإيراني العراقي لزوار الأربعين الحسيني، متوقعا إمكانية القيام بـ 20 رحلة بحرية للزائرين.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن مهدي فرمهيني فراهاني، قوله: تم تنفيذ 20 رحلة بحرية لزوار الأربعين عبر 3 سفن عائمة بشكل يومي، كما انه تقبلت البحرية مسؤولية إقامة الرحلات من ايران إلى الموانئ العراقية.

وذكر أن ميناءي آبادان وخرمشهر تم اعتبارهما مناسبين لحركة المرور البحرية خلال أيام الأربعين، وأشار إلى أنه على الرغم من كل البنية التحتية من حيث المحطات والأرصفة، لسوء الحظ، لم تكن الحكومة العراقية مستعدة للرسو في رصيف الميناء الذي تم إنشاؤه في العراق.

وتابع فراهاني: لذلك فإن ميناء خرمشهر هو المنفذ الوحيد الذي سيكون له حركة ورسو إلى ميناء أبو فلوس في العراق خلال أيام الأربعين الحسيني ويوفر إمكانية نقل الزوار.

وتابع: "جرى تخصيص 3 قوارب لنقل زوار الأربعين من ميناء خرمشهر إلى ميناء أبو فلوس في العراق خاصة لأربعين الحسيني، وذكر: 2 قارب من القطاع الخاص العراقي وقارب سريع واحد حسب المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية. وتستغرق كل رحلة 40 دقيقة".

وخلص مدير عام الشؤون البحرية في هيئة الموانئ والمنظمة البحرية، إلى القول: "اعتباراً من اليوم، يمكن لزوار الأربعين الحسيني السفر بحراً"، مختتماً بالقول: "في المجمل، هناك إمكانية لـ 20 رحلة بحرية، والسفينة المخصصة من قبل الجمهورية الإسلامية تحمل 220 شخصاً، وتبلغ سعة سفن القطاع الخاص العراقي 80 راكباً".