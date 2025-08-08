الزيارة الأربعينية.. دخول أکثر من مليوني زائر إیرانی إلى العراق

شفق نيوز- طهران

أكد نائب التطوير والتقنية والتحول الذكي في منظمة الطرق والنقل الإيرانية، منصور فخاران، يوم الجمعة، دخول نحو مليونين و300 ألف زائر إيراني للأراضي العراقية من خلال المنافذ الستة الحدودية بين البلدين، خلال موسم الزيارة الأربعينية الحالي.

وقال فخاران، خلال مؤتمر صحفي في منفذ مهران الحدودي مع العراق، بحسب وكالة "تسنيم" إن "منفذ مهران حاز على الحصة الأكبر في خروج حجاج الأربعين من بين المعابر الستة للبلاد، بنسبة 63% وبذلك سجل نمواً بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أنه "منذ بدء موسم الزيارة الأربعينية حتى الآن، عبر مليونان و299 ألفاً و491 شخصاً من المنافذ الستة إلى الأراضي العراقية، وقد عبر أكثر من مليون و89 ألفاً و724 شخصاً من منفذ مهران، ليكون بذلك في المرتبة الأولى".

وتطرق فخاران إلى ذروة الحركة المتوقعة خلال الأيام المقبلة قائلاً "من المتوقع أن تشهد معدلات الحركة خلال أيام الذروة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي".

وأكد "تتواجد حالياً 450 حافلة في محطة مهران، ومن المقرر أن يزيد هذا العدد إلى 650 حافلة خلال الـ12 ساعة المقبلة"، مبيناً أن "بيانات أنظمة النقل الذكية تشير إلى أن أكثر من 4 آلاف مركبة خاصة تتجه نحو مهران خلال الساعات المقبلة".

وتابع "لقد تم هذا العام ولأول مرة توقع حجم الأسطول المطلوب في 150 مدينة بالبلاد، ومن خلال استخدام أكثر من 7 آلاف نظام ذكي للطرق، تتم مراقبة وإدارة عملية تنقل الزوار بدقة".

وختم بالقول إن "التعاون والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن النقل واستخدام البيانات المباشرة يمهدان الطريق للإدارة السلسة والآمنة لعودة الزوار من العراق".