الزيارة الأربعينية تقترب من نهايتها وشفق نيوز ترصد المشاهد الأخيرة (صور)

شفق نيوز- كربلاء

مع اقتراب إسدال الستار على مراسم الزيارة الأربعينية في العراق، رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد من الأيام الأخيرة للزيارة، التي شهدت استمرار توافد الزائرين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

وأظهرت الصور انسيابية حركة الزائرين داخل مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وسط انتشار واسع للأجهزة الأمنية والخدمية التي واصلت تنفيذ خططها لتأمين حركة الوافدين وتقديم مختلف الخدمات لهم.

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن أمس السبت، دخول 4,007,257 زائراً إلى العراق خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر محرم حتى ليلة الجمعة.

ويحيي المسلمون الشيعة في محافظة كربلاء العراقية ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).