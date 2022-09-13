الزيارة الأربعينية.. بلدية كربلاء ترفع 24 طناً من النفايات

شفق نيوز/ كشفت مديرية بلدية كربلاء، يوم الثلاثاء، تفاصيل خطتها الخدمية طيلة فترة زيارة أربعينية الإمام الحسين، مشيرة الى رفع 24 طناً من النفايات منذ اليوم الأول لشهر صفر ولغاية اليوم.

وقال مسؤول إعلام المديرية، محمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية كربلاء، قامت بتشغيل نحو 2800 عامل تنظيف، بثلاث وجبات عمل، (صباحية، ومسائية، وليلية)، كما تم نشر ما يقرب من 1250 حاوية نفايات بلاستيكية، سعة 1100 لتر، داخل مركز المدينة".

وأضاف، "كما قامت شعبة البيئة في المديرية، بتوزيع خمسة أطنان من أكياس النفايات على أصحاب المواكب الحسينية والقطاعات البلدية، من أجل ديمومة عمل التنظيفات داخل مركز المدينة طيلة فترة الزيارة المليونية".

وتابع المسؤول، "كما يشارك الجهد الآلي لمديرية بلدية كربلاء بحدود 360 آلية تخصصية في الزيارة، فضلا عن وصول جهد مساند من قبل بلديات المحافظات بحدود 150 آلية، لمساندة بلدية كربلاء طيلة فترة الزيارة".

وبين ان "شعبة الاعلام والاتصال الحكومي في مديرية بلدية كربلاء تقوم بتوزيع المنشورات التوعوية على أصحاب المواكب الحسينية والزائرين التي تحثهم بالحفاظ على النظافة والممتلكات العامة".

وفيما يتعلّق برفع النفايات أوضح الموسوي، أنه "تم رفع نحو 24 طن من النفايات من داخل مركز المدينة والأطراف المحيطة بها والأحياء السكنية من اليوم الأول لشهر صفر ولغاية هذا اليوم الموافق 16 من الشهر نفسه".

وأشار المسؤول في ختام حديثه، إلى أن "هذه الخطة التي تمت المصادقة عليها من قبل محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، هي باشراف مباشر من قبل مدير بلدية كربلاء، حسن الشريفي، والمعاونين له للشؤون الفنية والخدمية والإدارية، وبمعيّة مسؤولي القطاعات البلدية والشُعب الساندة لها".