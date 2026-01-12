الزيارة الرجبية تبلغ ذروتها في بغداد.. زخم بشري باتجاه الكاظمية (صور)

شفق نيوز- بغداد

بلغت الزيارة الرجبية، يوم الاثنين، ذروتها في العاصمة بغداد مع توافد أفواج الزائرين من داخل العاصمة ومختلف محافظات العراق، متجهين نحو مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر (الكاظم).

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد شهدت ساعات الصباح الأولى انطلاق مواكب الزائرين سيراً على الأقدام، حيث امتلأت الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام الكاظم بانتشار واسع للمواكب الحسينية والخدمية، التي قدّمت مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، إلى جانب الخدمات الطبية والإرشادية، بهدف تسهيل حركة الزائرين وتلبية احتياجاتهم طوال مسير الزيارة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية استنفرت جهودها واضعة خططاً متكاملة لتأمين حماية الزائرين وتنظيم حركة السير، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية على الطرق الخارجية والداخلية وفي محيط المرقد الديني.

هذا وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إطلاق ما أسمته "بطاقة الوعي الأمني"، متضمنة 15 توجيهاً للزائرين المشاركين في الزيارة الرجبية المقامة حالياً في العاصمة بغداد.

هذا وقررت السلطات تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل 15 كانون الثاني/يناير 2026 في بغداد وكربلاء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

ويُحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، في الخامس والعشرين من شهر رجب من كل عام هجري، ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية، حيث تتضمن المراسم الدينية السير على الأقدام من مناطق مختلفة في بغداد وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، خلال الزيارة الرجبية في مطلع العام الماضي 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في مراسم الزيارة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد آنذاك نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المناسبة.