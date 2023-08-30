الزيارة الاربعينية.. إغلاق جزئي لطريق ديالى - بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الأربعاء، عن إغلاق جزئي للطرق الرئيسية بين المحافظة والعاصمة بغداد لغرض تسهيل مرور الزائرين المشاة ضمن خطة امنية وخدمية متكاملة.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في القيادة العقيد هيثم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية أغلقت ممر الزائرين من المنذرية الى اطراف بغداد لتسهيل مرور الزائرين الوافدين، فيما أكد أن طريق العجلات بممريه سالك بانسيابية عالية.

وأشار الشمري الى اغلاق ممر الذهاب بين ديالى وبغداد مع كثافة مرور الزائرين المشاة الى بغداد ثم الى كربلاء لأداء مراسيم الزيارة الاربعينية.

وبين الشمري ان اكثر من 18 الف عنصر امني يشاركون بخطة الزيارة الاربعينية بالتنسيق مع التشكيلات الاستخبارية والقوى الساندة الى جانب التنسيق الخدمي لإنجاح الخطة.

وفي العاصمة بغداد، تمت المباشرة بنصب المواكب لخدمة الزائرين على الطريق السريع بين طريق جامع أم الطبول باتجاه سريع البياع باتجاه معسكر الرشيد باتجاه المحافظات الجنوبية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية نصبت الأسلاك الشائكة لفصل طريق الذهاب عن الإياب فضلاً عن أبراج لحماية الزائرين، دون أي قطوعات بالوقت الحالي.

وتنفذ قوات الامن سنويا خطة تأمين طرق الزائرين المشاة المتجهين الى كربلاء لاداء زيارة الأربعينية.