الزيارة الاربعينية.. بدأ تدفق الزائرين الإيرانيين إلى العراق

شفق نيوز/ أفاد مدير منفذ المنذرية الحدودي العراقي مع إيران اللواء شيركو احمد الجاف، يوم الثلاثاء، ببدء تدفق الزائرين الايرانيين عبر المنفذ في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال الجاف لوكالة شفق نيوز، ان الزائرين الإيرانيين بدأوا بدخول العراق لاداء الزيارة الاربعينية بمعدل 2000-3000 زائر يوميا في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون أعداد الوافدين في تصاعد كبير خلال الأيام القادمة.

وتوقع الجاف، دخول 50 الف زائر ايراني أيام الذروة وقرب الزيارة خلال الفترات القادمة، مشيرا إلى أن المؤسسات والإجراءات الخدمية والامنية متكاملة وسط استنفار واسع.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نشر أكثر من 40 ألف عنصر من القوات الأمنية في محافظة ديالى لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، متوقعا دخول أعداد كبيرة من الزائرين الايرانيين من منفذ المنذرية الحدودي.

وفي وقت سابق، زار محافظ ديالى مثنى التميمي برفقة السفير الايراني محمد كاظم آل صادق، ومديري الدوائر الخدمية في المحافظة منفذ المنذرية الحدودي، للوقوف على استعدادات إدارة المنفذ لاستقبال الوافدين لزيارة الاربعين والإطلاع على سير العمل في الجانبين العراقي والايراني.

وتفقدوا منفذ المنذرية من الجانب العراقي ومنفذ خسروي من الجانب الإيراني ميدانيا للوقوف على خطة تفويج الزائرين نحو مدينة كربلاء.

ويدخل آلاف الزائرين سنوياً خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ المنذرية 115 كم شمال شرق بعقوبة.