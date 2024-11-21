مرصد دولي يتوقع ليالٍ شديدة البرودة في العراق وراصد محلي يتحدث عن "صقيع"

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة بمعدل 8 درجات منتصف الأسبوع المقبل في عموم العراق، متوقعاً هطول أمطار متوسطة الشدة في مناطق متفرقة، فيما أشار مرصد جوي عربي إلى أن البلاد مقبلة على ليالٍ شديدة البرودة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "تتعرض البلاد ابتداءً من الاثنين المقبل إلى كتلة هوائية تدخل الأقسام الغربية وتتحرك نحو وسط البلاد يوم الاثنين وتؤدي لانخفاض معدلات الحرارة بفارق 8 درجات لتسجل نحو 14-17 درجة مئوية وسط وجنوب البلاد وأقل شمالاً وغرباً".

وأضاف "قد نعيش أجواء شتوية باردة خاصة يوم الثلاثاء حيث تتعمق الموجة الباردة في أنحاء البلاد، وقد تتزامن مع تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة في أجزاء متفرقه خاصة شرقي البلاد وغزارة الأمطار حاضرة في إقليم كوردستان".

وتابع الزيادي "التوقعات تشير إلى تكون صقيع في الأقسام الشمالية وغربي البلاد"، مضيفاً أن "الأمطار ستعود في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وفي السياق، قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي، إن آخر ما تشير إليه المخرجات الواردة أن كتلة هوائية باردة تندفع نحو المنطقة من أصل قطبي وتبدأ تأثيراتها على العراق اعتباراً من ساعات ليل الأحد/ الإثنين المقبل.

وبينوا أن درجات الحرارة ستنخفض بصورة ملحوظة ويتحول الطقس ليصبح بارداً بشكل لافت، وتظهر كميات من السحب على المناطق الشمالية، مع هطول زخات من الأمطار على أقصى المناطق الشمالية، تكون بهيئة زخات ثلجية على القمم الجبلية العالية، خاصة في المناطق الحدودية.

وأشاروا إلى تعمق تأثير الموجة الباردة على العراق في النصف الثاني من الأسبوع المقبل مع تحرك الكتلة الهوائية الباردة لتستقر شرق تركيا وشمال العراق، وبذلك يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أبرد مما هو معتاد عليه نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4-6 درجات مئوية.

وأكد المختصون أن الطقس سيكون بارداً في المناطق الشمالية والغربية، وبارداً نسبياً في بقية المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 9-11 مئوية في شمالي وغربي البلاد، بينما تكون ما بين 15-17 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

ولفتوا إلى أن ليالي باردة إلى شديدة البرودة مقبلة على العراق ودرجات الحرارة الصغرى تصل إلى 5 درجات في العاصمة بغداد.

وتوقعوا أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى انسياب رياح شمالية غربية شديدة البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضاً حاداً وملموساً خاصة مع ليالي النصف الثاني من الأسبوع المقبل، ويسود طقس شديد البرودة ودرجات الحرارة تكون متدنية للغاية تصل حدود 6 درجات مئوية فقط في العاصمة بغداد، بينما تكون أعلى من ذلك بقليل في المناطق الجنوبية.