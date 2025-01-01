الزوراء تضج ببهجة العائلات البغدادية في أول أيام 2025

شفق نيوز/ غصّ متنزه الزوراء في العاصمة بغداد، عصر الأربعاء، بمئات العائلات التي جاءت للاحتفاء بعطلة الميلاد وسط أجواء شتوية مشمسة بين أحضان الطبيعة في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد.

واستمتع الزوار بالشمس الدافئة والمساحات الخضراء الواسعة، بينما كانت الأطعمة الشهية تُحضَّر على المناقل، في مشهد يعكس دفء اللحظات العائلية.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثّقت لحظات لا تُنسى لأطفال يركضون خلف الكرة بابتسامات مرحة، وعائلات تتشارك وجبة الغداء في الهواء الطلق وكان صوت الضحكات يملأ المكان، مشكّلاً سيمفونية فرح لا تخطئها الأذن.

ورغم بساطة الأجواء، حمل هذا اليوم أمنيات كبيرة في قلوب الحاضرين اذ عبّر الكثيرون عن آمالهم بأن يحمل عام 2025 بشائر خير، وأن يكون عاماً تخفّ فيه الأوجاع وتُجبر فيه الخواطر.