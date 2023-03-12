"الزوجة الثانية" تدفع إمراة للانتحار في ذي قار وشرطة ديالى تحل "لغز" قتل امرأة مسنة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن امرأة اقدمت على محاولة الانتحار رمياً بالرصاص بسبب إقدام زوجها على خطبة امرأة أخرى، فيما تم اعتقال متهم بقتل امرأة مسنة خلال ساعات، في محافظتي ذي قار وديالى.

وفي محافظة ذي قار قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة في العشرينيات من عمرها أقدمت على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح كلاشنكوف داخل منزلها بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "ذويها تمكنوا من نقلها بحالة خطرة للمشفى التركي لتلقي العلاج وسط الناصرية".

وأضاف المصدر، ان "سبب الانتحار، يعود لقيام زوجها بالتحرك لخطبة امرأة كزوجة ثانية له".

من جهتها قالت مديرية شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بتاريخ 10 /3 / 2023 استخبر قسم شرطة بعقوبة بحدوث وفاة طبيعية لإمراة مسنة المدعوة ( ا ص) في المستشفى ولدى اجراء الكشف على محل الحادث والجثة تبين وجود شك في حالة الوفاة".

وأضاف البيان أن "قائد شرطة ديالى أمر بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة بعقوبة والادلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث، حيث تم إلقاء القبض على المتهم ( س م) والتحقيق معه واعترف بارتكابه الجريمة ابتدائيا وتدوين اقواله قضائيا وتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للاعترافات حيث تم كشف هذه الجريمة خلال اقل 12 ساعة فقط".