"الزنون" وجملة أسباب وراء الحوادث المرورية في العراق والسائق "المسبب الأبرز"

شفق نيوز/ أفصحت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، عن جملة أسباب تقف وراء الحوادث المرورية من أبرزها السرعة الشديدة واستخدام "اللايت الزنون".

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، "من خلال دراساتنا الأكاديمية والفعلية وجدنا ان اغلب اسباب الحوادث تتمثل بعدم التزام صاحب المركبة بالتعليمات المرورية، اضافة الى السرعة الشديدة والمفرطة والسياقة بتهور ورعونة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين".

وأضاف أن "من الأسباب الأخرى هي الاستدارة بدون اعطاء اشارة التنبيه والسير عكس الاتجاه واستخدام الزنون (الضوء الأبيض).

ولفت إلى ان "قسماً من المركبات لا يوجد فيها مواصفات المتانة والامان"، مشيراً الى ان "اغلب الطرق تعاني من التخسفات وعدم الادامة والانارة والتخطيط".

وفيما يتعلق بحادث الأمس الذي وقع على الطريق الدولي والذي ذهب ضحيته 12 شخصاً وخلف 5 مصابين، قال العميد القيسي إن "سببه هو استدارة خاطئة وتحويل سريع من الممر الايمن الى الايسر لصاحب المركبة الطويلة، وكذلك عدم انتباه صاحب المركبة الاخرى وسرعة شديدة".

وأفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 17 شخصا معظمهم نساء من أهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين بحادث سير على طريق الحلة – كربلاء في قضاء المحاويل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 12 شخصا من أهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بينهم حالات حرجة بتصادم حافلة تقلهم مع شاحنة وحافلة كبيرة على طريق حلة – كربلاء في قضاء المحاويل، مبينا أن الضحايا والمصابين كانوا متجهين الى مدينة كربلاء.

وأضاف ان جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي فيما نُقل المصابون الى المستشفى مشيرا الى فتح تحقيق مروري حيال الحادث.