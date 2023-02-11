الزلزال المدمر.. العراق يعلن وفاة 7 من رعاياه في تركيا ويتقصى مصير 8 آخرين

شفق نيوز/ أعلن القائم بالأعمال العراقي في أنقرة خليل إبراهيم، يوم السبت، وفاة 7 من رعاياه إثر الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الإثنين الماضي.

وقال إبراهيم في تصريحات للتلفزيون الحكومي العراقي وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "7 عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرين لا نعرف مصيرهم".

من جانبه، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي تشكيل خلية أزمة لتنظيم تقديم المساعدات الإغاثية للشعبين السوري والتركي.

وقال العوادي للتلفزيون الحكومي العراقي إن "اللجنة تضم 11 وزارة بالاشتراك مع الدفاع المدني والهلال الأحمر العراقي".

واشار الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالتواصل مع العراقيين المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا وتلبية احتياجاتهم كافة".

في السياق، اشارت وزارة الصحة التركي، الى ارتفاع وفيات الزلزال إلى 22 ألفا و327 والمصابين إلى 80 ألفا و278.