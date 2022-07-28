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الزراعة: لم نستطع السيطرة على الجزر العشوائي وليس هناك تفشٍ للحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-28T10:58:34+0000
الزراعة: لم نستطع السيطرة على الجزر العشوائي وليس هناك تفشٍ للحمى النزفية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة، يوم الخميس، انه ليس هناك تفشٍ لوباء الحمى النزفية، وفي الوقت الذي شددت فيه على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة، أشارت الى عدم قدرتها للسيطرة على الجزر العشوائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز انه "ليس هناك أي تفشٍ لوباء للحمى النزفية في العراق وان دائرة البيطرة مستمرة في عملها بحملة الرش والتغطيس والتلقيح المجاني للسيطرة على (القراد) الوسيط الناقل لمرض الحمى النزفية"، مبينا ان "الاصابات قليلة قياسا بحجم التهويل الموجود".

واضاف ان "الاصابات ناتجة عن قلة الاهتمام وتطبيق الإجراءات اللازمة"، لافتا إلى ان "أغلب هذه الإصابات تكون لدى مربي الثروة الحيوانية و الملامسين لها والذين يشترون اللحوم من المجازر العشوائية الغير مرخصة ويبيعون حيوانات مريضة غير مفحوصة".

وطالب النايف؛ المواطنين "خلال شهر محرم بشراء اللحوم من الأماكن المرخصة واتباع الإرشادات السليمة من غسل الأيدي عند الاستعمال".

واشار الى ان "الوزارة قامت بحملات للقضاء على عشوائيات الجزر خارج نطاق البيطرة"، مستدركا أن "هذه العشوائيات كثيرة ولا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل لأنها متنقلة".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أن 273 شخصا تم إصابتهم بالحمى النزفية منذ بدء المرض وبلغ عدد الوفيات 49 شخصا منها 26 وفاة وحدها في ذي قار.

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