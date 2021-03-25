الزراعة عن دخول الجراد إلى العراق: سنقضي عليها في يومين

شفق نيوز / أكدت وزارة الزراعة، يوم الخميس، عدم ورود أي اشعار من المنظمات المعنية بدخول الجراد للعراق، مؤكدة استعدادها للقضاء على الجراد في حال دخول الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة شفق نيوز، إن "المنظمة الدولية لمكافحة الجراد لم تعلمنا بدخول الجراد للعراق لغاية الآن"، مبينا أن "الموسم الحالي دائما ما ينتقل الجراد السريع الحركة من المناطق الحارة عبر السعودية إلى الأراضي العراقية".

وأضاف النايف، أن "الوزارة مستعدة بشكل كامل لأي موجة من الجراد في حال دخولها إلى الأراضي العراقية بعد يوم أو يومين" ، مؤكدا نجاح الوزارة في "القضاء على أسراب الجراد خلال دخولها العام الماضي بعد مكافحتها بشكل كامل باستخدام الطائرات الخاصة بالمبيدات، إضافة إلى الطائرات الخاصة بالجيش".

وأشار إلى أن "أكثر المناطق التي من الممكن أن تتعرض لموجة الجراد هي المناطق الصحراوية وبعيدة عن المناطق الزراعية والتي تشمل محافظات البصرة والمثنى والناصرية".

وأعلنت الكويت، صباح يوم الخميس، دخول أسراب من الجراد الصحراوي إلى البلاد، قادمة من المملكة العربية السعودية، وقد اتخذت من سماء الكويت معبرا لها بسبب شدة الرياح الجنوبية التي تشهدها المنطقة.

وجابت أسراب الجراد مختلف المناطق الكويتية، حيث ظهرت فوق أسطح المباني، وفوق الطرقات وفوق الملاعب الرياضية.