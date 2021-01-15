الزراعة تؤكد احتواء بؤرة الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور وتدعو لحظر استيراد الدجاج

شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة على الاحتواء والسيطرة على بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين. فيما دعت الى حظر استيراد الدجاج الحي والمجمد.

وكان محافظ صلاح الدين قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة اصابة قرابة 60 ألف دجاجة بانفلونزا الطيور في مدينة سامراء، داعيا أصحاب الدواجن و المواطنين في سامراء الى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر بمواجهة الفيروس.

وذكر حميد النايف الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والذي أكد فيه أنه تم اعلام الوزارة من قبل دائرة البيطرة مساء أمس بظهور بؤرة إصابة في حقلين من الدواجن في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

وتابع النايف، أن لجنة أنفلونزا الطيور التابعة الى دائرة البيطرة أحدى تشكيلات وزارة الزراعة اجتمعت اليوم بحضور مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية وتم مناقشة هذا الأمر واتخاذ القرارات وفق خطة السيطرة والاحتواء على مرض انفلونزا الطيور (H5N8) وحسب قانون الصحة الحيوانية المرقم 32 لعام 2013 وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية وفق القانون.

وأضاف: تم اتخاذ خطة السيطرة المعدة من قبل دائرة البيطرة من خلال إتلاف كامل القاعات المصابة بالمرض، فضلا عن تعقيمها اضافة الى غلق وتحري ومسح لمسافة 3 كم ، كما تم إرسال عدة للفحص السريع لغرض التحري والكشف عن المرض أضافة الى ارسال فرق بيطرية ساندة من دائرة البيطرة الى المستشفى البيطري في صلاح الدين مع استنفار و دوام المختبرات 100% واستمرار حملات التحري والرصد في كل المحافظات وتوفير عدة التشخيص الحقلي والمختبري.

وأكد النايف؛ ان هذا المرض وحسب منظمة الصحة الحيوانية انتشر في أغلب الدول ومنها دول الجوار الإقليمي، .داعياً كافة أصحاب حقول الدواجن الى اتخاذ اجراءات الأمن الحيوي لدرء الاصابة بهذا الوباء.

كما دعا جميع الأجهزة الأمنية وهيئة المنافذ الحدودية والكمارك وقيادة العمليات بالاستنفار التام ومنع دخول الدجاج الحي و المجمد والذي يدخل تهريبا وخاصة وان المرض منتشر في دول الجوار الإقليمي.

وأشار إلى أن الأعداد التي تم اتلافها في الحقلين بلغت قرابة 60 ألف طير، لافتا الى ان الدوائر البيطرية مستنفرة لأجل السيطرة والحد من انتشار هذا المرض واحتواء تداعياته.

وقال النايف ان المرض ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة الحاملة للاصابة، وكذلك الدجاج المهرب المصاب من الدول المجاورة.