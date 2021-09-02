الزراعة تكشف حقيقة حظر دخول الطماطم من منفذ الشلامجة

شفق نيوز / نفت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، ما تناولته مواقع تواصل اجتماعي، بشأن منعها دخول الطماطم من منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما ظهر من صور لعجلات محملة بمحصول الطماطم في الجانب الآخر من منذ الشلامجة كانت بدون إجازات استيراد رسمية"، مشيراً إلى أن "وزير الزراعة ليس له علاقة بعمل المنافذ وإنما هي تقوم بتطبيق القانون وحسب الروزنامة الزراعية والتي سمحت قبل أيام من استيراد خمسة محاصيل زراعية ومنها محصول الطماطم".

وأضاف النايف، أن "الوزارة حددت أربعة منافذ جنوبية للسماح بدخول الطماطم حصراً وهي (الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية) ولم يسمح بدخولها من المنافذ الشمالية كونها خارج سيطرة هيئة المنافذ الحدودية".

وبين أن "الوزارة وجهت كتباً رسمية لتحديث الروزنامة الزراعية للأجهزة الأمنية كافة، لغرض القيام بمهامها"، مؤكداً أن "أي استيراد يجب أن يكون بإجازة رسمية، أما غير ذلك فيعد تهريباً".

وأشار النايف، إلى أن "الوزارة وبعد فتحها لخمسة محاصيل زراعية حصل استقرارا في السوق"، موضحاً أن "سياسة الاستيراد العشوائية ستؤدي إلى سياسة إغراق سوقي، وتؤثر على المنتج المحلي، وأن سياسة الوزارة هي حماية المواطن من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى".